Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: Πήγαινε με την 9χρονη κόρη του σε στούντιο μασάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη καταγγελία από θείο 9χρονης σε βάρος του πατέρα της. Τα στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του.

-

Δικογραφία σε βάρος 54χρονου άνδρα σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρησης ανηλίκων, όπου η παθούσα δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από οικείο πρόσωπο.

Προηγήθηκε καταγγελία του θείου της 9χρονης, σύμφωνα με την οποία, ο 54χρονος πατέρας της, μαζί με την ανήλικη κόρη του κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, επισκέφτηκε πολλές φορές χώρους παροχής υπηρεσιών ερωτικού μασάζ μαζί της, καθώς επίσης και ότι συνέδεσε το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με το κινητό της ανήλικης, με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται στο κινητό της και να είναι ορατά σε αυτήν, βίντεο και φωτογραφίες ακατάλληλου περιεχομένου.

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες του 54χρονου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια τα οποία απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για εργαστηριακή εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Η ΕΔΕ, οι αντιδράσεις και η μήνυση του 2020 (βίντεο)

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Γάζα: Νεκρά μέλη διεθνούς ΜΚΟ σε ισραηλινή επιδρομή (εικόνες)