Φθιώτιδα

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά έχει αναπτυχθεί σε δύο σημεία και στόχος είναι να μην φτάσει στο δάσος που βρίσκεται πολύ κοντά.

-

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/4) κοντά στο χωριό Καρυά Καμένων Βούρλων στη Φθιώτιδα, χωρίς να απειλείται ο οικισμός μέχρι στιγμής.

Όπως τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Ηλίας Κυρμανίδης «η φωτιά έχει αναπτυχθεί σε δύο μέτωπα, ο άνεμος αυτή τη στιγμή δεν είναι έντονος, τα μέτωπα της φωτιάς βρίσκονται μέσα σε αγρολιβαδική έκταση».

Σύμφωνα με τον κ. Κυρμανίδη «αν δεν προλάβουμε τη φωτιά το επόμενο διάστημα, πολύ κοντά βρίσκεται δάσος και αν φτάσει εκεί τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα».

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.