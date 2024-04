Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νεαρή έπεσε θύμα…μελλοντολόγου μέσω Instagram

Η καταγγελία της γυναίκας έφερε στο φως κι άλλα περιστατικά εξαπάτησης.

Μια απίστευτη σε σύλληψη και εκτέλεση ηλεκτρονική απάτη με θύμα μια 27χρονη ημεδαπή από τη Λέρο αποτελεί αντικείμενο προανάκρισης που διενεργείται από επιτελείς του οικείου αστυνομικού τμήματος.

Η 27χρονη κατήγγειλε ότι στο διάστημα από 13 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου του 2024 ένα άγνωστος δράστης που την προσέγγισε μέσω του Instagram και της συστήθηκε ως μελλοντολόγος την εξαπάτησε και με απειλές προς την ίδια και οικείους της της αφαίρεσε σταδιακό το χρηματικό ποσό των 11.055 ευρώ.

Εξετάζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες 20 συνολικά καταθέσεις στις οποίες προέβη η 27χρονη σε 4 Ιταλούς.

-Θύμα όμως ηλεκτρονικής απάτης στο ίδιο νησί είναι κι ένας 38χρονος ο οποίος έχασε ποσό ύψους 1.100 ευρώ που κατέθεσε ως προκαταβολή για την αγορά μιας ανύπαρκτης όπως προέκυψε μοτοσυκλέτας μάρκας BΜW την οποία εντόπισε στο marketplace του facebook.

Πηγή: dimokratiki.gr

