Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση ομάδας νέων σε 21χρονο στην Αριστοτέλους

Με ποια αφορμή οι νεαροί πλησίασαν τον άνδρα και αποπειράθηκαν να τον τραυματίσουν.

Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 21χρονος, το βράδυ της Παρασκευής 05.04 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης typosthes.gr , το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 22.30 στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους με Μητροπόλεως, όταν ο νεαρός προσεγγίστηκε απειλητικά από ομάδα αγνώστων η οποία έβαλε εναντίον του με εμφανή πρόθεση να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι άγνωστοι επιδόθηκαν σε λεκτική βία και εκφοβισμό, δεν κατάφεραν όμως να τραυματίσουν το θύμα.

