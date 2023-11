Κοινωνία

Άγριο “πιστολίδι” σε μπαρ στην Αίγινα

Οι συνθήκες του περιστατικού στο νυχτερινό κέντρο και η επιμονή του "νταή" να επιστρέψει για να εκφοβίσει το προσωπικό.

Τρόμος επικράτησε τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα σε νυχτερινό κέντρο στο νησί της Αίγινας, όταν νεαρός εισέβαλε στο μαγαζί με καραμπίνα και πυροβόλησε στον αέρα.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβιδιώτης, μεταξύ 3 και 4 τα μεσάνυχτα ομάδα τριών νεαρών φέρονται να διαπληκτίστηκαν με άλλη παρέα θαμώνων του μαγαζιού αλλά και με το προσωπικό του, το οποίο είχε παρέμβει για να καταστείλει τη διένεξη και να τους διαλύσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι τρεις άνδρες εκδιώχθηκαν από το κατάστημα, ένας όμως από αυτούς πήγε στο σπίτι του, πήρε καραμπίνα και επέστρεψε με απειλητικές διαθέσεις. Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν οι μάρτυρες, στόχευσε προς εκφοβισμό δύο φορές κατά μελών του προσωπικού, ευτυχώς όμως και τις δύο φορές στη συνέχεια έστρεψε το όπλο ψηλά και πυροβόλησε στον αέρα. Μετά από τη “δράση” του, εγκατέλειψε το χώρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις του νησιού συνέλαβαν το νεαρό και διαπίστωσαν ότι νόμιμος δικαιούχος του όπλου ήταν ο πατέρας του. Έτσι στη συνέχεια προέβησαν σε σύλληψη και του πατέρα, με την κατηγορία της πλημμελούς φύλαξης όπλου.

