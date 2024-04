Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηχανή τρένου ακινητοποιήθηκε στο σημείο, με τους υπαλλήλους να βρίσκονται στο σημείο.

-

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής δίπλα στις γραμμές του τρένου, στη Θεσσαλονίκη, κοντά στα ΚΤΕΛ.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το ευτυχές είναι πως, δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.

Λόγω της φωτιά ωστόσο έχει ακινητοποιηθεί μηχανή τρένου.

Στο σημείο βρίσκονται εργαζόμενοι της ΕΡΓΟΣΕ για να την απομακρύνουν.

Η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: Ντέρμπυ κορυφής στην Opap Arena

Κατσιβαρδάς στον ΑΝΤ1: Ο Στίγκας είναι κατά συρροή ψευδολόγος

Βίζα εξπρές για τους Τούρκους: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τα πέντε νησιά της Ελλάδας