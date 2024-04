Έβρος

Αλεξανδρούπολη: η νηπιαγωγός, τα κλειδωμένα παιδιά σε σκοτεινή αποθήκη και η απάντηση του Δήμου

Σάλο έχουν προκαλέσει όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για τις πρακτικές που φέρεται να εφάρμοζε η παιδαγωγός σε παιδιά 3 - 5 ετών.

Σε σοκ βρίσκονται οι γονείς παιδιών που πάνε σε συγκεκριμένο παιδικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη μετά την αποκάλυψη ότι παιδαγωγός φέρεται να έκλεινε τα παιδιά στο αποθηκάκι της τάξης για τιμωρία.

Η αποκάλυψη έγινε πριν λίγες ημέρες όταν ο πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού έπαιζε με την κορή του και αυτή κρατώντας την κούκλα της είπε: "Θα σε κλείσω στο αποθηκάκι, θα σβήσω τα φώτα και θα τραβήξω τον σύρτη".

Ο πατέρας ξαφνιασμένος με τα λόγια της κόρης του την ρώτησε τι είναι αυτά που λέει και αν τα έχει ακούσει κάπου. Η μικρή τότε απάντησε: "Έτσι μας κάνει η κυρία".

Οι γονείς του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί πήγαν στον παιδικό σταθμό προκειμένου να μιλήσουν με την συγκεκριμένη δασκάλα. Όπως και έγινε, της ανέφεραν το περιστατικό και την ρώτησαν αν ισχύει κάτι τέτοιο. Προς μεγάλη τους έκπληξη η παιδαγωγός το επιβεβαίωσε λέγοντας ότι τα παιδιά μπαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο για να "ηρεμήσουν"!

Οι δύο γονείς σε κατάσταση σοκ έφυγαν από το σχολείο και επικοινώνησαν με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη καθώς πρόκειται για ένα δημοτικό παιδικό σταθμό. Ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι δίπλα τους, δεν θα υπάρχει καμία συγκάλυψη και θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου η συγκεκριμένη δασκάλα να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα της, όπως και έγινε.

Όταν ενημερώθηκαν οι υπόλοιποι γονείς για τα όσα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο τμήμα "άνοιξε ο ασκός του Αιόλου".

Τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε και να περιγράφουν τα όσα έζησαν. Κάποια κάνανε λόγο για μια καρέκλα στην οποία τα έδενε, κάποια για ένα σύρτη που τον άκουγαν να κλείνει όταν τα έβαζε στο αποθηκάκι και άλλα εκδήλωσαν περίεργες συμπεριφορές που μέχρι τώρα οι γονείς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν.

Η κατάσταση εξελίχθηκε ταχύτατα από τη στιγμή που οι γονείς έγιναν ενήμεροι. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του e-evros.gr οι γονείς συναντήθηκαν με νομικό εκπρόσωπο προκειμένου να κινηθούν νομικά έναντι της δασκάλας όπως επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηλία Δαστερίδη όπου ενημερώθηκαν και οι δύο πλευρές για όλα όσα συνέβησαν.

Να αναφερθεί ότι η παιδαγωγός με γραπτή απολογία της στον Δήμαρχο παραδέχεται ότι έβαζε τα παιδιά στο συγκεκριμένο χώρο κάνοντας λόγο για "δωμάτιο αποσυμπίεσης", έναν όρο που προφανώς χρησιμοποιούσε για να δικαιολογήσει τις ανησυχητικές της πράξεις.

Το τμήμα του σχολείου έχει κλείσει και τα μικρά παιδιά, τα όποια σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίας 3 ετών, μοιράστηκαν προσωρινά σε άλλα τμήματα του παιδικού σταθμού. Και οι δύο δασκάλες οι οποίες βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα απομακρύνθηκαν από το σχολείο αν και για την δεύτερη οι περισσότεροι γονείς κάνουν λόγο για μια εξαιρετική παιδαγωγό βγάζοντας την από το "κάδρο".

Από την πλευρά της η διευθύντρια η οποία από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα από όλα όσα καταγγέλουν οι γονείς προσπαθεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση και ζητά να διευρενηθεί σε βάθος όλη η υπόθεση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μια υπόθεση η οποία αφορά μικρά παιδιά, ευάλωτα και χρειάζονται την προστασία και την αγάπη μας, όχι αυθαίρετες και ανεύθυνες πράξεις. Η κοινωνία μας καλείται να διδαχθεί από το παράδειγμα αυτό και να ενισχύσει τα μέτρα εποπτείας και ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Η απάντηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Μηδενική ανοχή σε ανεύθυνες και επικίνδυνες συμπεριφορές που αφορούν στα παιδιά μας θα επιδείξει ο δήμος Αλεξανδρούπολης, αναφορικά με τα όσα φέρονται να συνέβησαν σε παιδικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης τονίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος για την υπόθεση που προκάλεσε σοκ και αντιδράσεις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει "Τα όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για περιστατικά που συνέβησαν σε παιδικό σταθμό της πόλης μας, αποτελούν αντικείμενο ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ερευνά ήδη τις καταγγελίες για τις απαράδεκτες αντιπαιδαγωγικές μεθόδους και συμπεριφορές συγκεκριμένων εργαζομένων. Η διαδικασία απορρήτου χαρακτήρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλα τα δεδομένα ερευνώνται από τους αρμόδιους λειτουργούς, ενώ οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πράττει ήδη όλα όσα απαιτούνται προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινές σε όσους αποδειχθεί ότι ευθύνονται για αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές. Σε σχέση με τα παιδιά της πόλης μας και την αγωνία των οικογενειών τους δεν θα γίνει ανεκτή καμία ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά".





