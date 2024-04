Λασιθίου

Φωτιά στην Ιεράπετρα: Ένας τραυματίας στην εντατική και πολλές ζημιές (εικόνες)

Κατοικίες και υποδομές "σαρώνει" στο πέρασμά της η φωτιά στο Λασίθι. Κινητοποίηση αρχών και πολιτών για την αναχαίτιση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα Κρήτης η οποία ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 06.04 και έχει προκαλέσει ζημιές σε σπίτια ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει τραυματιστεί ένα άτομο.

Όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, πρόκειται για έναν 74χρονο με αναπνευστικά προβλήματα από το χωριό Μαύρος Κολύμπος ο οποίος υπέστη εγκαύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος έφυγε από το χωριό κατά την εκκένωση, και εν συνεχεία επέστρεψε στο χωριό με πρόθεση να προστατέψει το σπίτι του. Ο άνδρας διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται προληπτικά διασωληνωμένος στη ΜΕΘ λόγω του ιστορικού του.

Όπως είναι γνωστό, το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε κοντά στα Σχινοκάψαλα και προκάλεσε αρκετές ζημιές σε σπίτια. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι έντασης μέχρι και 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Από την άλλη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στα δυτικά, προς την Ιεράπετρα, είναι βελτιωμένη.

Μέχρι στιγμής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Μαύρο Κόλυμπο επιχειρούν 130 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 24 οχήματα και 3 ελικόπτερα, τα οποία ωστόσο δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων.

Στην περιοχή έχει επίσης κινητοποιηθεί η Πολιτική Προστασία του δήμου Ιεράπετρας, ενώ δεκάδες εθελοντές έχουν επίσης σπεύσει να βοηθήσουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας αποτελεί αυτή τη στιγμή το αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια (π.χ. καύση χόρτων) ή με πρόθεση εμπρησμού.

Εικόνες και βίντεο: radiolasithi.gr

