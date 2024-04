Αργολίδα

Εργατικό δυστύχημα στο Άργος: Έπεσαν από σκαλωσιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας, ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος, μετά ατύχημα εν ώρα εργασίας.

-

Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Άργος με δυο Αιγύπτιους εργάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο εργάτες ήταν ανεβασμένοι σε σκαλωσιά και πραγματοποιούσαν εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, οι δύο αλλοδαποί άνδρες 20 και 47 ετών έπεσαν από μεγάλο ύψος.

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν ο 20χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο της πτώσης από συνθλιπτικό τραύμα στο κεφάλι και ο 47χρονος να μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άργους, όπου οι γιατροί έκριναν την μεταφορά του στο Αττικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εξέλιξης εργασιών ελαιοχρωματισμού, σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, φαίνεται να έσπασε τμήμα στήριξης ικριώματος, με αποτέλεσμα να υπάρξει πτώση δύο εργατών.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Μυκηνών.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική ανταλλαγή πυροβολισμών σε μπαρ στην Φλόριντα

Βραζιλία: Δολοφόνος πυροβολήθηκε 6 φορές σε δικαστήριο και επέζησε (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο και συνελήφθησαν