Εργατικό δυστύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης

Την ζωή του έχασε εργαζόμενος σε οικοδομή, όταν από άγνωστη αιτία, βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ σε ανεγειρόμενη οικοδομή, κοντά στη Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας με την πτώση του εγκλωβίστηκε και για τον απεγκλωβισμό του έφτασε στο σημείο άμεσα, δύναμη της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις άνδρες, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, που όμως ήταν ήδη νεκρός. Ο άτυχος άνδρας φέρεται ότι εργαζόταν στην οικοδομή.

