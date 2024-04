Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη στο σπίτι του (εικόνες)

Σημαντική ποσότητα ινδικής κάνναβης είχε στο σπίτι του ένας άνδρας, ο οποίος και συνελήφθη.

Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής, στη δυτική Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του πέντε συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 430 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

