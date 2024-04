Λασιθίου

Φωτιά στο Λασίθι: Βελτιωμένη εικόνα, σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Εκατοντάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, από την φωτιά η οποία ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στην Ιεράπετρα.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες νωρίς το πρωί στην Ιεράπετρα. Ο Ραφαήλ Γερογιάννης, αστυνομικός διοικητής της Ιεράπετρας, τόνισε ότι η κατάσταση σήμερα είναι εμφανώς καλύτερη με μικρότερες εστίες φωτιάς και ηπιότερο αέρα. Ωστόσο, η ένταση του, αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για αυτόν το λόγο και οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αργά χθες βράδυ, η Πυροσβεστική, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν εστίες παρά μόνο διάσπαρτοι καπνοί.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο όλο το βράδυ.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 169 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 48 οχήματα ενώ από αέρος συνέδραμαν 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 17 πυροσβέστες για να ενισχύσουν τις ομάδες των πεζοπόρων τμημάτων.

Εκατοντάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Όπως μετέδωσε το cretalive.gr ότι στο πέρασμα της η φωτιά από τον Μαύρο Κόλυμπο, -μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου- έκανε στάχτη 2.000 στρέμματα έκτασης όπως καταγράφονται απ' το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΙΤΕ, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Sentinel-2.

Χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές εικόνες όπου απεικονίζεται η περιοχή πριν και μετά την πυρκαγιά, στα χρώματα του ορατού και του κοντινού υπέρυθρου. Να σημειωθεί ότι με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται η έως το μεσημέρι καμένη έκταση, ενώ με έντονο ροζ οι έως τότε ενεργές εστίες που κινούνταν προς το δασάκι του Κουτσουρά.

Να σημειωθεί ότι σε τρεις ανέρχονται οι τραυματίες από την φωτιά, εκ των οποίων ένας 74χρονος ο οποίος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Βενιζέλειο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα και έχει διασωληνωθεί.

Στάχτη κι αποκαΐδια άφησε πίσω της η πυρκαγιά στον Μαύρο Κόλυμπο

Εικόνες που προκαλούν θλίψη άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί βορείως του οικισμού του Μαύρου Κόλυμπου στην Ιεράπετρα και πλέον, το απόγευμα του Σαββάτου βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Το καταπράσινο πευκόφυτο τοπίο που είχε απομείνει ανέγγιχτο από περασμένες πυρκαγιές, αυτή τη φορά δεν έγινε εφικτό να σωθεί στο σύνολό του με τις φλόγες μέσα σε λίγες ώρες να βρίσκονται από τους πρόποδες της Θρυπτής λίγα μέτρα πριν τη θάλασσα, πριν επεκταθεί ανατολικότερα.

