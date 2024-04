Δωδεκανήσα

Ρόδος – οπαδική βία: Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση παίκτη σε αντίπαλό του έδωσε το χειρότερο δυνατό παράδειγμα σε φιλάθλους και άλλους παρισταμένους.

-

Πολύ σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα το Σάββατο 06.04 στη Ρόδο, σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανδρ, ανάμεσα στον Ηρακλή Λάρδου και τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε έως και την εισαγγελία του νησιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα αθλητικού ρεπορτάζ xxsports.org , όλα ξεκίνησαν μετά από ένα χτύπημα εκτός φάσης, το οποίο προκάλεσε γενική σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Παίκτης φέρεται να χτύπησε με τάπες το πρόσωπο αντιπάλου του, ο οποίος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εν συνεχεία συνοδεία μελών της διοίκησης της ομάδας του μετέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου όπου υπέβαλε μήνυση, με τον υπαίτιο να διαφεύγει της αυτόφωρης σύλληψης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως θα επιληφθεί του συμβάντος ο αρμόδιος αθλητικός εισαγγελέας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Παιανία

ΕΝΦΙΑ: Τα εκκαθαριστικά, οι 11 δόσεις και η πρώτη προθεσμία

Γυναικοκτονία - Μητσοτάκης: Η δολοφονία της Κυριακής με πόνεσε και με εξόργισε