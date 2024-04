Λάρισα

Τέμπη: Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους η έρευνα στο οικόπεδο (εικόνες)

Τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν εξειδίκευση στα περιστατικά εξαφανίσεων λόγω παθολογικών καταστάσεων, τεχνολογικών ατυχημάτων, εγκληματικής ενέργειας και φυσικών καταστροφών.

Με τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που μπορούν να ανιχνεύσουν ανθρώπινο dna έως και μετά από 13 χρόνια, ξεκίνησε η επιχείρηση της ομάδας Anubis K-9 στο οικόπεδο όπου μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώματος από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Μόλλυ, η Κόρντα και ο Έκο, τα τρία βελγικά μαλινουά που έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αρκετές υποθέσεις εξαφάνισης -όπως αυτή του Μπάμπη Κούτσικου- θα ξεκινήσουν την έρευνα από νωρίς το πρωί στο χώμα που χαρακτηρίστηκε ως «άχρηστο», ενώ περιείχε υλικό από τα πρώτα βαγόνια. Σκοπός, να δοθούν απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και νέα ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Διαψεύδοντας την άποψη ότι «λόγω χρόνου, δεν μπορούν να βρεθούν νέα στοιχεία», η εκπρόσωπος Τύπου της Αnubis K-9 Αγγελική Διακομανώλη δηλώνει στο Thesstoday.gr ότι τα σκυλιά της ομάδας μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινο υλικό έως και χρόνια μετά. «Τα σκυλιά ειναι ειδικα εκπαιδευμένα και μπορούν να βρουν ανθρώπινα υπολείμματα, ανθρώπινο υλικό και προσωπικά αντικείμενα εφόσον περικλείονται από ανθρώπινο υλικό, ακόμη και μετά απο 13 χρόνια. Το ότι πέρασαν 13 μήνες, δε σημαίνει ότι δε θα βρεθούν υπολείμματα. Εφόσον είναι εκεί θα βρεθούν. Επειδή όμως τα δείγματα έχουν υποστεί κακοποίηση από φυσικούς παράγοντες, το εργαστήριο μπορεί να μην καταφέρει να τα ταυτοποιήσει. Τη στιγμή που υπάρχουν οικογένειες που ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους τους, και ενώ υπάρχει αγνοούμενο άτομο (σ.σ η Εριέττα Μόλχο) θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι το λένε αυτό. Εδώ βρέθηκαν στοιχεία μετά από ένα χρόνο (τον Νοέμβριο), επομένως πώς θα αδυνατούμε να βρούμε μετά από 13 μήνες;», τονιζει.

Διαδικασία επαναφοράς οσμής για το έργο των σκύλων

Οι ερευνητές της ομάδας, θα φέρουν μαζί τους ειδικό εξοπλισμό για κάθε συνθήκη εδάφους, όπως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα, μεταλλικούς ανιχνευτές. Μάλιστα, η διαδικασία που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ διαφορετική από άλλες, για να ανταπεξέλθουν στην ποιότητα του εδάφους και να βοηθήσουν το έργο των σκύλων, σημειώνει η κα Διακομανώλη.

«Όπως διαπιστώσαμε από οπτικό έλεγχο μέσω βιντεοληπτικού υλικού, τα χώματα είναι αργυλωμένα, επομένως πριν την έρευνα των σκύλων απαιτούνται παρεμβάσεις. Με ειδικά εργαλεία, θα δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε τα χώματα να βγάλουν οσμή, για να βοηθήσουμε τους σκύλους. Για να διασφαλίσουμε όλη τη διαδικασία έχουμε καταθέσει πλάνο στον ανακριτή και στη συνέχεια ακολουθεί έλεγχος με ανθρωπολογικά κόσκινα, που περνάμε στα αδρανή υλικά και συλλέγουμε οστά», εξηγεί.

«Εκτός διεθνούς πρωτοκόλλου οι έρευνες που προηγήθηκαν στο οικόπεδο»

Σύμφωνα με την κα Διακομανώλη, ο τρόπος διεξαγωγής των ερευνών στο οικόπεδο τις προηγούμενες μέρες, με βαρέα οχήματα να σκάβουν στο σημείο, αντιτίθεται στο διεθνές πρωτόκολλο.

«Το υλικό που έχουμε δει από ειδησεογραφικά δίκτυα, με φορτηγά να προσεγγίζουν και να σκάβουν στο σημείο, δεν περιγράφεται σε κανένα πρωτόκολλο διενέργειας τέτοιων επιχειρήσεων. Τα μηχανήματα που πάτησαν σε αδρανή υλικά που κρύβουν οστά και άλλα στοιχεία, ενδεχομένως τα θρυμμάτισαν, καταστρέφοντας τη μοναδική πιθανότητα να βρεθεί ό,τι υπάρχει σε αυτό το χώμα και επηρεάζοντας αρνητικά τα δείγματα», επεξηγεί η κα Διακομανώλη, ενώ υπογραμμίζει πως η έρευνα της Anubis K-9 ακολουθεί πιστά τα διεθνή πρωτόκολλα που απαιτούν οι ευαίσθητες επιχειρήσεις έρευνας.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2023, οκτώ μήνες μετά τη φονική σύγκρουση, η ομάδα Anubis K-9 είχε επιχειρήσει στο Κουλούρι όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια. Τα τότε ευρήματα κατέρριψαν και κάποιες από τις αρχικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού αλλά και τεχνικών συμβούλων, αναφέρει η κα Διακομανώλη. Ορισμένα, ταυτοποιήθηκαν αρκετές φορές σε αριθμό με προσωπικά αντικείμενα που καθόρισαν τις θερμοκρασίες τη στιγμή της έκρηξης, ενώ ανευρέθησαν και δυο κομμάτια από το κυλικείο, που έδειξαν ότι δεν είχε καεί -όπως είχε ειπωθεί-, παρά μόνο σε ένα τμήμα του.

Πηγή: thesstoday.gr

Πηγή εικόνων: onlarissa.gr

