Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πατέρας απειλούσε την ανήλικη κόρη του για να διακόψει την εγκυμοσύνη της

Την καταγγελία, έκανε η ανήλικη με την μητέρα της που βρίσκεται σε διάσταση με τον 57χρονο άνδρα.

Ένας 57χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία ότι απειλούσε τη 17χρονη κόρη του προκειμένου να την αναγκάσει να διακόψει την εγκυμοσύνη της.

Στην καταγγελία προχώρησε η ανήλικη μαζί με την μητέρα της και εν διαστάσει σύζυγο του 57χρονου, όταν χθες το πρωί πέρασαν την είσοδο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

