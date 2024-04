Έβρος

Αλεξανδρούπολη – Βρεφονηπιακός σταθμός: Εισαγγελική έρευνα για τον εγκλεισμό παιδιών σε αποθήκη

Χαρακτήρα “χιονοστιβάδας” παίρνουν οι καταγγελίες γονέων, στο Δήμο και τις εισαγγελικές αρχές.

Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν οι καταγγελίες γονιών ότι δύο βρεφονηπιοκόμοι σε δημοτικό παιδικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης απομόνωναν νήπια στην αποθήκη, ως διδακτικό μέτρο.

Ο εισαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται πράξεις οι οποίες διώκονται ποινικά, όπως μεταξύ άλλων η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν κληθεί σε πρώτη φάση να καταθέσουν ο αρμόδιος για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αντιδήμαρχος, και η διευθύντρια των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Εκτός από την ποινική έρευνα διατάχθηκε, με απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, και πειθαρχική έρευνα εναντίον των δύο εμπλεκόμενων βρεφονηπιοκόμων, οι οποίες ήδη τέθηκαν σε αργία.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση πήρε το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη ύστερα από προφορική αναφορά γονέων ενός νηπίου για εγκλεισμό των παιδιών σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο χωρίς φυσικό φωτισμό, και κλείδωμα του δωματίου με εξωτερικό σύρτη. Η πρώτη αναφορά ενεργοποίησε περισσότερες, σχεδόν από όλους τους γονείς, αρχικά προφορικές και κατόπιν και γραπτές, καταγγελίες, τόσο στο δήμαρχο όσο και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

