Φωκίδα

Άμφισσα - Δολοφονία 13χρονης: Αποφυλακίζεται ο δράστης σε μόλις 6 χρόνια

Με ποια επιχειρήματα και ποια διαδικασία οδηγείται εκτός φυλακής ο 44χρονος σήμερα δράστης που είχε καταδικαστεί για τους πυροβολισμούς.

Μόλις 6 χρόνια μετά την φυλάκισή του αποφυλακίζεται, ο 44χρονος σήμερα κρεοπώλης από την Άμφισσα ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία, το 2018, ενός 13χρονου τότε κοριτσιού σε καταυλισμό Ρομά της πόλης.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Στερεάς Ελλάδα lamiareport.gr κατηγορούμενος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 17 ετών και 4 μηνών. Σε δεύτερο βαθμό, τον Οκτώβριο του 2021 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, και με ψήφους των δικαστών 4-3 η κατηγορία της ανθρωποκτονίας είχε μετατραπεί σε άλλες κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως η επικίνδυνη σωματική βλάβη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τις οποίες κρίθηκε ένοχος και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, κάτι που τον είχε οδηγήσει και τότε, εκτός φυλακής. Σε βάρος της συγκεκριμένης απόφασης όμως, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος Νίκος Κωνσταντόπουλος είχε ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία και είχε γίνει δεκτή, κι έτσι ο άνδρας φυλακίστηκε εκ νέου.

Στην παρούσα διαδικασία της αίτησης απόλυσης επικαλέστηκε τα προβλήματα υγείας των γονέων του, τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, τα μεροκάματα τα οποία είχε κάνει στις φυλακές και την καλή συμπεριφορά την οποία επέδειξε μετά από την πράξη. Έτσι πέτυχε τον στόχο του και έτσι άνοιξε ο δρόμος της ελευθερίας του.

