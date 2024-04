Ξάνθη

Ξάνθη – Θάνατος ηλικιωμένης μετά από αρπαγή τσάντας: Συνελήφθη η δράστις

Την τελευταία της πνοή άφησε μία ηλικιωμένη που έπεσε θύμα ληστείας στην Ξάνθη.

Η γυναίκα που άρπαξε την τσάντα ηλικιωμένης στην Ξάνθη, προκαλώντας της ανακοπή και στη συνέχεια τον θάνατο, συνελήφθη, ενώ βρέθηκε και η τσάντα της άτυχης γυναίκας στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράστιδα εντοπίστηκε λίγο μετά το περιστατικό, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και η τσάντα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάσθηκε, έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης, υπόθεση ληστείας με αρπαγή τσάντας σε βάρος ηλικιωμένης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Για την υπόθεση συνελήφθη μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες (10-4-2024) το πρωί στην Ξάνθη, η δράστιδα με άσκηση σωματικής βίας, άρπαξε την τσάντα πεζής ηλικιωμένης, ρίχνοντάς την στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Στο πλαίσιο άμεσης και επιστάμενης διερεύνησης της υπόθεσης, η δράστιδα αναζητήθηκε και εντοπίστηκε την ίδια ημέρα από αστυνομικούς, σε περιοχή της Ξάνθης.

Επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε η αφαιρεθείσα τσάντα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης

