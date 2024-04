Θεσσαλονίκη

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Ασέλγησε σε ανήλικη και την τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι

Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια ενός 64χρονου στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ένα ανήλικο κορίτσι

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 64χρονος αλλοδαπός, για υπόθεση που αφορά σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος νεαρής αλλοδαπής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στις 8 Απριλίου, ο συλληφθείς, στην οικία του σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της ανήλικης, τους οποίους φιλοξενούσε, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, ενώ στη συνέχεια την απείλησε με τη χρήση μαχαιριού προκειμένου να μην αναφέρει το περιστατικό και την τραυμάτισε στο πόδι.

Επιπλέον, την Τετάρτη, την ώρα που βρισκόταν εκ νέου μόνος με την ανήλικη στο σπίτι του, την πλησίασε κάνοντάς της άσεμνες προτάσεις, με την παθούσα να τρέπεται σε φυγή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

