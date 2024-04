Ηράκλειο

Ηράκλειο: Απατεώνας “μάδησε” ιερέα παριστάνοντας τον άρρωστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξιστορούσε ο άνδρας προς τον κληρικό προκειμένου να του αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.

-

Ένα μήνα φέρεται να «έπινε το αίμα» ενός ιερέα ένας 42χρονος από τη Μεσαρά Κρήτης, εκμεταλλευόμενος την προθυμία του να βοηθήσει έναν άνθρωπο που (έλεγε ότι) αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ο άνδρας από το Νοέμβριο του 2023 έως και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους κατηγορείται ότι είχε καταφέρει να αποσπάσει 6.370 ευρώ από τον παπά.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού creta24.gr , όταν τελικώς ο κληρικός κατάλαβε τι συμβαίνει, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Από την έρευνα του Α.Τ. Φαιστού, διαπιστώθηκε ότι ο Μεσαρίτης από το Δεκέμβριο του 2021 είχε εξαπατήσει και άλλους πολίτες, αλλά και ιερείς, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν οδηγώντας τον, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Σεξουαλική επίθεση ηλικιωμένου σε παιδί με νοητική υστέρηση

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Πάσχα