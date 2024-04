Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Έρευνα εισαγγελέα για τις συνθήκες απόπειρας του 39χρονου

Καρέ-καρέ τα γεγονότα της βραδιάς του Σαββάτου μέσα στη φυλακή θα απασχολήσουν τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας αυτής.

Έρευνα διέταξε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Φυλακών Κορυδαλλού, μετά την αναφορά των σωφρονιστικών αρχών σε απόπειρα αυτοκτονίας εκ μέρους του 39χρονου, ο οποίος κρατείται με την κατηγορία της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα στους Αγίους Αναργύρους.

Να σημειώσουμε ότι ο 39χρονος νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου «Αττικόν». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής ο δεσμοφύλακας που πέρασε έξω από το κελί διαπίστωσε ότι δεν βρίσκεται μέσα ο 39χρονος, καθώς στη συγκεκριμένη πτέρυγα οι κρατούμενοι ελέγχονται από σωφρονιστικό υπάλληλο ανά 10 έως 20 λεπτά. Μετά από μία ακόμα, δεύτερη φορά που δεν τον εντόπισε στη θέση του τον αναζήτησε και τον βρήκε να έχει απωλέσει τις αισθήσεις του σε καθιστή θέση στο μπάνιο του θαλάμου.

