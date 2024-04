Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο δολοφόνος της Κυριακής - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για όσα εκτυλίχθηκαν την νύχτα. Που νοσηλεύεται ο 39χρονος δράστης.

-

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στον θάλαμο του ψυχιατρείου των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται, ο 39χρονος δράστης της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του ΑΝΤ1, Σπύρου Λεβειδιώτη, ο 39χρονος επιχείρησε να απαγχονιστεί, στην απομόνωση όπου είχε τεθεί, συγκεκριμένα κάνοντας βρόχο με τους επιδέσμους του.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον δράστη της δολοφονίας της 28χρονης, προκειμένου να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Από τη μία η ώρα τη νύχτα, ο 39χρονος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Ο 39χρονος γυναικοκτόνος που το βράδυ της Δευτέρας δολοφόνησε με πέντε μαχαιριές την 28χρονη Κυριακή έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέρασε τα πρώτα βράδια του στον Κορυδαλλό όντας απαθής, κενός και δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια για την άγρια δολοφονία της Κυριακής. Συνεχίζει να επικαλείται κενά μνήμης και ψυχιατρικά προβλήματα. Η ανακρίτρια έχει ήδη διορίσει ψυχίατρο για την πραγματογνωμοσύνη που έχει διατάξει και από εκεί θα κριθεί εάν ο 39χρονος θα παραμείνει εκεί ή θα μεταφερθεί σε κελί στη δικαστική φυλακή.

