Ελαιόλαδο - Πρωτογεράκης: Μικροτσίπ στις ελιές και περιπολίες της Αστυνομίας στους ελαιώνες (βίντεο)

Καθώς “πετάει” η τιμή του λαδιού, παραγωγοί εξηγούν στον ΑΝΤ1 πως προσπαθούν, με κάθε τρόπο να προστατεύσουν από επίδοξους ληστές, τα δέντρα που είναι “φορτωμένα” με καρπούς.

Σεκιούριτι στους ελαιώνες, εντονότερη παρουσία αστυνομικών και τακτικές περιπολίες στα ελαιοπερίβολα ακόμη και τοποθέτηση μικροτσίπ στον ελαιόκαρπο ή στα σακιά, όπως γίνεται στην Ισπανία επιστρατεύονται στην μάχη προστασίας της παραγωγής ελαιολάδου, δεδομένης της φετινής ακαρπίας και της αυξημένης τιμής του προϊόντος, που έχει αυξήσει σημαντικά τα περιστατικά κλοπών μικρών ή μεγάλων ποσοτήτων ελαιόλαδου.

Με τις εκτιμήσεις τη αγοράς να θέλουν το ελαιόλαδο να φτάνει ακόμη και στα 15 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών Ηρακλείου, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, οι παραγωγοί της Μεσαράς, όπου οι ελαιοκαλλιέργειες είναι φροντισμένες και αρδεύονται, εκφράζουν την ανησυχία τους και αναζητούν λύσεις για την ασφάλεια των ελαιοκαλλιεργειών τους, ενόψει της συγκομιδής του ελαιόκαρπου.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, είπε μεταξύ των παραγωγών εντείνονται οι συζητήσεις για την τοποθέτηση μικροτσίπ στον ελαιόκαρπο, όπως κάποιοι κάνουν με τα κοπάδια ζώων, ώστε, σε περίπτωση κλοπής, να είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η πορεία του κλεμμένου φορτίου.

Ο κ. Πρωτογεράκης τόνισε ότι ζητήθηκε ήδη η εντονότερη παρουσία αστυνομικών στις περιοχές με ελαιόδεντρα, για την αποτροπή κλοπών.

