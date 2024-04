Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Απειλούσε τη γυναίκα του με κουζινομάχαιρο μετρώντας…το φαγητό

Ένας άνδρας καταδικάστηκε, αφού απείλησε τη σύζυγό του να μην δώσει φαγητό στους γονείς της.

Αγριότητες πίσω από τις κλειστές πόρτες οικογενειών με τις γυναίκες να βιώνουν την απειλή και το ξύλο. Μια ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές με κατηγορούμενο έναν 50χρονο για οπλοφορία και απειλή.

Η γυναίκα βρέθηκε «απέναντι» με ένα κουζινομάχαιρο που κράδαινε ο 50χρονος σύζυγος και την απειλούσε να μην δώσει … γεμιστά στους γονείς της. «Θα τα μετρήσω τα γεμιστά» την προειδοποιούσε και την έβριζε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο σπίτι του ζευγαριού. Ο 50χρονος έστησε ένα πολεμικό σκηνικό στο σπίτι με κατάληξη να αρπάξει το κουζινομάχαιρο και να απειλεί την σύζυγό του.

Εκείνη κάλεσε την Αστυνομία και χθες στο δικαστήριο δήλωσε πως δεν επιθυμεί την δίωξή του ωστόσο το αδίκημα της οπλοχρησίας διώκεται αυτεπάγγελτα.

Το δικαστήριο, τον έκρινε ένοχο και για απειλή και για οπλοχρησία επιβάλλοντάς του ποινή οκτώ μηνών με αναστολή.

