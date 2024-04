Λάρισα

Λάρισα: “Μαϊμού” τεχνικός της ΔΕΗ πήρε τα κοσμήματα σε μαξιλαροθήκη

Πώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα κλοπής, δίνοντας στον κλέφτη το «εργαλείο» για να πάρει τα πολύτιμα αντικείμενα.

Στην «παγίδα» ενός τεχνικού της ΔΕΗ, που αποδείχθηκε τελικά «μαϊμού», έπεσε χθες Παρασκευή μια Λαρισαία χάνοντας μεγάλο χρηματικό ποσό αλλά κι όλα τα χρυσαφικά που είχε φυλαγμένα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό καταγράφηκε στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου με τον επιτήδειο να χτυπά το κουδούνι της 84χρονης στις 11:30 το πρωί και να ζητά να εισέλθει στην οικία της προκειμένου να ελέγξει το ρεύμα.

Εντύπωση προκαλεί η «φαεινή» δικαιολογία, που παρέθεσε στη γυναίκα, για να τον οδηγήσει σ’ αυτά που εξ αρχής στόχευε. Συγκεκριμένα, λέγοντάς της πως οι εργασίες που πρόκειται να κάνει θα επηρεαστούν από τυχόν λεφτά και μέταλλα που υπάρχουν στο χώρο, την κατηύθυνε να βάλει τα αντίστοιχα αντικείμενα σε μια μαξιλαροθήκη και στη συνέχεια να τα μετακινήσει στην ταράτσα.

Η ανυποψίαστη ηλικιωμένη υπέκυψε στην πρότασή του και χωρίς να το καταλάβει τον είδε να αποχωρεί με την μαξιλαροθήκη.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας από οικείους της γυναίκας, ενώ για την εξιχνίασή του θα συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν την ηλικιωμένη προηγήθηκε κι άλλος στόχος. Ο δράστης «χτύπησε» σε γειτόνισσα καταφέρνοντας να της αποσπάσει -για καλή της τύχη- μόνο τη βέρα της.

