Σεισμός στην Ιστιαία - Αισθητός και στην Αττική

Πού εντοπίζεται το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σεισμός που έγινε αισθητός στην Αττική σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ.

Η τοποθεσία του είναι 2 χλμ ανατολικά των Βασιλικών της Ιστιαίας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χλμ.

