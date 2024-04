Σέρρες

Σέρρες: Τροχαίο δυστύχημα με νεαρό συνοδηγό μηχανής

Πώς έγινε το δυστύχημα με την μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νέοι στις Σέρρες.

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό και τραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/4), στις Σέρρες.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, μοτοσικλέτα ανετράπη της πορείας της στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ο 24χρονος συνοδηγός της μηχανής και να τραυματιστεί σοβαρά ο συνομήλικός του οδηγός του οχήματος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξετράπη το όχημα.

Η ελληνική Αστυνομία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «Σήμερα (17 Απριλίου 2024) και ώρα 00:17 περίπου, στις Σέρρες, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας και τον τραυματισμό του 24χρονου οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών».

