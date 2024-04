Τρίκαλα

Ειδικό Σχολείο Τρικάλων: Χειρουργείο για εκπαιδευτικό που δέχθηκε επίθεση από μαθητή

Σοβαρός τραυματισμός εκπαιδευτικού από μαθητή στο Ειδικό Σχολείο Τρικάλων.

Σοβαρή επίθεση δέχθηκε μία εκπαιδευτικός του Ειδικού Σχολείου Τρικάλων από μαθητή.

Μαθητής Ειδικού Σχολείου Τρικάλων, κατά τη διάρκεια του μαθήματος βρέθηκε σε κατάσταση κρίσης αρχίζοντας να επιτίθεται στην εκπαιδευτικό η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια λόγω των τραυμάτων που έφερε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Αλέξανδρο Καπανιάρη, αν και το ατυχές περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και αγωνία για την κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, είναι από αυτά τα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

