Revenge porn: Την εκβίαζε στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες της

Σε καταγγελία προχώρησε μία γυναίκα, αφού φιλικό της πρόσωπο δέχθηκε φωτογραφίες της από προσωπικές στιγμές.

Μία 47χρονη από το Ηράκλειο έκανε καταγγελία σε βάρος 45χρονου, ο οποίος την εκβίαζε προχωρώντας σε αποστολή γυμνών φωτογραφιών της σε φιλικό της πρόσωπο.

Ακόμα η 47χρονη γυναικα, όπως δήλωσε στην Αστυνομία δεχόταν απειλές πως οι φωτογραφίες θα “έφευγαν” και προς άλλα φιλικά της πρόσωπα.

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, η Αστυνομία αναζήτησε τον 45χρονο άνδρα που συνελήφθη ενώ κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο καθώς και ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής.

