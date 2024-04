Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία (βίντεο)

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δώμα τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Μακρυγιάννη, στην περιοχή της Άνω Ηλιούπολης.

Σημειώνεται πως οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μακριά.

Πηγή: thestival.gr

