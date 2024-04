Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7, το πρωί του Σαββάτου.

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη σήμερα νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 07:15 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην γέφυρα της Κατσιμίδη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρει τραγικό θάνατο.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να χρειαστεί να συνδράμουν, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

