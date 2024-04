Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: παιδί παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι

Το παιδί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την παράσυρσή του από το ηλεκτρικό πατίνι.

Θύμα παράσυρσης από ηλεκτρικό πατίνι έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου, ένα 6χρονο παιδάκι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε στη συμβολή της Αριστοτέλους με τη Λεωφόρο Νίκης, λίγο μετά τις 13:00.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Λίγη ώρα αργότερα, στην οδό Αναγεννήσεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγός ηλεκτρικού πατινιού έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 13:30 τη στιγμή που υπάλληλος της καθαριότητας μετακίνησε τον κάδο για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 40χρονο αναβάτη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“, ελαφρά τραυματισμένο.

