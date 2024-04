Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μάντρα - Νεκρός ο οδηγός

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός άνδρα στην Πάτρα.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην οδό 25η Μαρτίου στην Παραλία Πατρών λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και το όχημά του έπεσε πάνω σε μάντρα σπιτιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πολίτες που έφτασαν στο σημείο για να δουν τί είχε συμβεί, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας, ηλικιωμένος περίπου 70 ετών ηταν νεκρός.

Πιθανόν να υπέστη ανακοπή ενώ οδηγούσε. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: tempo24.news

