Λάρισα – Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα όταν, όχημα προκάλεσε τροχαίο με παράσυρση παιδιού.

-

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς, το βράδυ της Κυριακής, στη συνοικία της Νεάπολης στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Δημητρίου Καραολή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο, ηλικίας περίπου 14 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν τις 8:30 μ.μ. με το εμπλεκόμενο όχημα να προσκρούει υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κι έπειτα να παρασύρει τον ανήλικο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Λάρισας τον τραυματία.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

Πηγή: onlarissa.gr

