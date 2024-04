Αργολίδα

Ναύπακτος: Νεαρός έσερνε αστυνομικό με το αυτοκίνητο

Ένας αστυνομικός έπεσε θύμα της ακραίας αντίδρασης νεαρού οδηγού σε έλεγχο που του έγινε.

Παρά λίγο να σημειωθεί τραγωδία στη Ναύπακτο, όπου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου το βράδυ της Δευτέρας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν, αστυνομικοί του τμήματος Ναυπακτίας επιχείρησαν να ελέγξουν ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό να πατάει γκάζι, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας επιχειρώντας να διαφύγει. Η προσπάθειά του δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως μετά και την ώρα που ένας 42χρονος αρχιφύλακας είχε πλησιάσει το αυτοκίνητο για να προχωρήσει στον προβλεπόμενο έλεγχο ο οδηγός έβαλε όπισθεν, έπιασε από το χέρι τον αστυνομικό, τον κράτησε και τον έσυρε για λίγα μέτρα τραυματίζοντας τον ελαφρά .

Ο 22χρονος οδηγός όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ ο αστυνομικός μεταρέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για τις πρώτες βοήθειες.

