Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από το Λευκό Πύργο (βίντεο)

Πώς συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τρομαγμένοι οι περαστικοί γύρω από το σημείο.

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένας άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thestival.gr , υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από το μνημείο.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία τον εξέτασε αλλά διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν είχε πλέον τις αισθήσεις του.

Όπως μεταδίδει, εξάλλου, η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Πωλίνα Κολοκοτρώνη, όσοι επισκέπτες ήταν μέσα στο μνημείο, αρχικά πρέμειναν εντός, προκειμένου οι αστυνομικοι να ελέγξουν την περίπτωση, κάποιος να τον είχε σπρώξει στο κενό.

Εν συνεχεία το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε, οι επισκέπτες βγήκαν και οι αρχές εστίασαν στο είχε πέσει να έπεσε καταλάθος, προσπαθώντας να βγάλει φωτογραφία τον εαυτό του (selfie photo) με φόντο τον Θερμαϊκό Κόλπο. Ωστόσο το κινητό του δεν βρέθηκε πεταμένο μακριά, όπως θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά μέσα σε κάποια τσέπη των ρούχων του

Οι έρευνες συνεχίζονται.

