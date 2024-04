Πέλλα

Σκύδρα - Καταγγελία για bullying: Συμμαθητής μου, έσβησε τσιγάρο στο μάγουλό μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακραίο περιστατικό καταγγέλθηκε από ανήλικο που φοιτά σε Γυμνάσιο της περιοχής. Ποιες ποινές αντιμετωπίζει ο καταγγελλόμενος.

-

Περιστατικό ακραίας βίας σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες έξω από γυμνάσιο του Δήμου Σκύδρας Πέλλας, καθώς μαθητής φέρεται να έσβησε αναμμένο τσιγάρο στο πρόσωπο συμμαθητή του.

Πιο συγκεκριμένα, η ενημερωτική ιστοσελίδα της Πέλλας karatzova.com μεταδίδει ότι σύμφωνα με καταγγελία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, μαθητής της Β' τάξης ενός γυμνασίου του δήμου Σκύδρας δέχθηκε επίθεση από έναν άλλο μαθητή, της Γ' Τάξης, ο οποίος επιχείρησε να βάλει μέσα στο μάτι του συμμαθητή του αναμμένο τσιγάρο! Το θύμα αντιστάθηκε και τελικά ο καταγγελλόμενος έσβησε το τσιγάρο στο μάγουλο του συμμαθητή του προκαλώντας του εγκαύματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το θύμα κατήγγειλε αμέσως το παραπάνω γεγονός στην αστυνομία, η οποία παρέπεμψε τον καταγγελλόμενο στον ανακριτή προκειμένου να σχηματιστεί δικογραφία.

Το περιστατικό συνέβη μετά από το σχόλασμα των μαθημάτων και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και προηγούμενες καταγγελίες για το ίδιο πρόσωπο σχετικά με περιστατικά εντός σχολείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Λυγγερίδη – Καπερνάρος: Περιμένω πιέσεις για να κλείσουν στόματα…

Ηράκλειο: Ήπιε, δεν βρήκε ταξί και πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση!

Αργεντινή: Μαζικές διαδηλώσεις για την λιτότητα (εικόνες