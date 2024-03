Κοινωνία

Σχολεία – Κινητά και bullying: Αυστηρότερες ποινές από το Υπουργείο Παιδείας

Μέτρα για τον περιορισμό της κατάχρησης κινητών αλλά και του σχολικού εκφοβισμού, λαμβάνει πλέον το Υπουργείο.

Μία σειρά από νέους, αυστηρούς κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας, ενισχύοντας το υφιστάμενο πλαίσιο. Παράλληλα, στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος θα καταφεύγουν οι αρμόδιοι στην περίπτωση περιστατικών εκφοβισμού συμμαθητών τους, διότι το πλήθος των καταγγελιών στα σχολεία για τέτοια περιστατικά, έχει πάρει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται η εφαρμογή της υποχρεωτικής παράδοσης των κινητών τηλεφώνων καθημερινά στο σχολείο με την έναρξη του μαθήματος, προληπτικά, για να αποτραπεί η μη επιτρεπόμενη χρήση τους. Οι ποινές για την επιμονή στην κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός του σχολικού χώρου θα είναι αυστηρές: σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής με κινητό στην τάξη, θα επιβάλεται ωριαία αποβολή ενώ εάν υπάρξει υποτροπή, η αποβολή θα είναι ημερήσια. Επιπλέον, μαθητές οι οποίοι αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιεχόμενο που εκθέτει ή διακωμωδεί συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, θα αντιμετωπίζουν ακόμα και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι η αυστηρότερη από τις ποινές που θα επιβληθούν. Μέσω αυστηρών κανονισμών και ανάλογων ποινών, το υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον μάθησης που θα είναι ευνοϊκό για όλους τους μαθητές.

Να σημειώσουμε ότι έχει ήδη εκδοθεί και ισχύει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας από το 2021, η οποία απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο σχολείο καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν επεξεργασία εικόνας και ήχου, αυτή κατά κανόνα παραμένει ανεφάρμοστη. Η εγκύκλιος για τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία επακριβώς αναφέρει:

«1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χωρου. Ο ανάλογος εξοπλισμές που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ.), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νομοί 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006).

4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα η έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριων-μαθητων) έχει δώσει τη συγκατάθεση του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολογία του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτυού «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: https://internet-safety.sch.gr/ ).

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφάλειας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β /7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται».

Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά: «Θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο των επιπτώσεων. Είναι ένα θέμα, που πρέπει να εξετάσουμε και θα εξετάσουμε. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι επανέρχεται στο πλαίσιο επιπτώσεων η πενθήμερη αποβολή, όπως υπήρχε παλιά, αλλάζει το καθεστώς σε ό,τι αφορά τις απουσίες και σε ό,τι αφορά τους θύτες του bullying θα πρέπει να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον ευκολότερα».

