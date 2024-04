Ημαθία

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός οχήματος που τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τη ζωή του έχασε ένας 36χρονος στο Νησί Ημαθίας, όταν, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 2 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που ανέσυρε τον 36χρονο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει η Αστυνομία.

