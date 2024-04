Πέλλα

Καταγγελία για σβήσιμο τσιγάρου στο πρόσωπο μαθητή: “Εκπαιδευτικοί γνώριζαν πως δεν ήταν το μόνο περιστατικό”

Ο δικηγόρος του μαθητή που καταγγέλλει πως έπεσε θύμα βασανισμού στο σχολείο του, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αυτό δεν είναι bullying, είναι βασανισμός», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού το οποίο δέχθηκε κάψιμο στο μάγουλο από το τσιγάρο συμμαθητή του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Αντώνης Ξυλουργίδης, «υπάρχει κι άλλη καταγγελία στο ίδιο σχολείο, από μαθήτρια Γ Γυμνασίου για bullying από την ίδια παρέα».

Μάλιστα, ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι, το παιδί που βασανιζόταν από τα Χριστούγεννα, είχε μιλήσει σε καθηγήτρια και την υποδιευθύντρια του σχολείου του κι εκείνες δεν είχαν κάνει κάτι.

Αναφερόμενος στα όσα καταγγέλλουν τα παιδιά, η συγκεκριμένη παρέα τα «πρόσταζε» να μην τους κοιτούν όταν μπαίνουν στο προαύλιο και να σηκώνονται από τα παγκάκια όταν τους το λένε.

«Διενεργείται προανάκριση, θα αναλάβει το υπουργείο. Το ίδιο το παιδί κάλεσε την Αστυνομία», είπε ο δικηγόρος, που έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «για μια σειρά γεγονότων σε αυτό το σχολείο».





