Χανιά: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Προβλήματα έφεραν οι ισχυροί άνεμοι στα Χανιά, καθώς υπήρξαν πτώσεις δέντρων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα Χανιά ήταν η αιτία πτώσης μεγάλου δέντρου στο οδόστρωμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Η πτώση συνέβη το μεσημέρι μεταξύ του κόμβου των Μεγάλων Χωραφιών και του κόμβου για Καλύβες και άμεσα κινητοποιήθηκαν η Π.Υ για την κοπή και απομάκρυνση του Δέντρου και η τροχαία του ΒΟΑΚ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ευτυχώς κατά τη πτώση δεν υπήρξε κάποιο ατύχημα ή πρόκληση τροχαίου συμβάντος.

Επίσης, στην Παλιά Πόλη των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Πόρτου, ένα ακόμη περιστατικό με πτώση μεγάλου τμήματος δέντρου απασχόλησε σήμερα το πρωί την Π.Υ. Το τμήμα δέντρου έσπασε πέφτοντας στον εξοπλισμό καταστήματος εστίασης χωρίς και σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει τραυματισμός ή κάποιο άλλο συμβάν.

Τέλος η πτώση δέντρου χθες το μεσημέρι, σε όμορο σημείο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στα Χανιά, στην περιοχή του Βλητέ, προκάλεσε υλικές ζημιές σε Ι.Χ αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν από χθες στα Χανιά δημιουργούν προβλήματα και για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι ζητούν από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

