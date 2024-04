Λασιθίου

Σητεία: Τον μαχαίρωσε επειδή του έκανε παρατήρηση

Πως ξεκίνησε το περιστατικό στην Τουρλωτή της Σητείας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του θύματος.

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Τουρλωτή του Δήμου Σητείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr όλα άρχισαν όταν ένας 27χρονος Γεωργιανός, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, συμπεριφερόταν με άσχημο και ενοχλητικό τρόπο.

Τότε ένας 43χρονος που βρισκόταν στο σημείο, ενοχλημένος από την συμπεριφορά του 27χρονου, του έκανε παρατήρηση.

Ο 27χρονος όμως ακούγοντας την παρατήρηση, φέρεται να τράβηξε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα και να επιτέθηκε στον 43χρονο τραυματίζοντας την στην πλάτη.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 27χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

