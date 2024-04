Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο γιατί έμπαινε σε στάνη

Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν αύριο σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο αντρών που συνελήφθησαν για τον πυροβολισμό και τη θανάτωση σκύλου, σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 47χρονο κτηνοτρόφο με συνδικαλιστική δράση και τον 44χρονο φίλο του, οι οποίοι διώκονται, κατά περίπτωση, για θανάτωση ζώου συντροφιάς και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο 44χρονος, ενεργώντας κατ' εντολή του 47χρονου, εκτέλεσε με κυνηγετικό όπλο τον σκύλο, επειδή - σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο δεύτερος στους αστυνομικούς - το τετράποδο έμπαινε στη στάνη του και ήταν επιθετικό με τα ζώα του. Κατά πληροφορίες, το άτυχο σκυλί ήταν ιδιοκτησίας άλλου κτηνοτρόφου της περιοχής.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

