Μαγνησία

Αλμυρός – Κακοποίηση ζώων: Είχε τον σκύλο δεμένο σε τρέιλερ

Ένας άνδρας συνελήφθη για κακοποίηση ζώου στον Αλμυρό.

-

Για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας δεσποζόμενων ζώων συνελήφθη ένας 42χρονος άνδρας στον Αλμυρό, τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης έγινε καταγγελία για σκυλί το οποίο ήταν μόνιμα δεμένο σε τρέιλερ και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Μετά από έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου, του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: gegonota.news

