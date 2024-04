Αχαΐα

Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση μηχανών – Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας οδηγός

Πώς συνέβη το ατύχημα που έβαλε σε κίνδυνο τον οδηγό. Ποια η πορεία της υγείας του.

(Εικόνα: Αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο μηχανές να συγκρούονται, σημειώθηκε στην κάθοδο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου πριν το Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα, το Σάββατο 27.04 και ώρα 07.00 το πρωί.

Η ενημετωτική ιστοσελίδα της πόλης thebest.gr μεταδίδει ότι άγνωστο πώς, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα οι νεαροί οδηγοί να βρεθούν στο έδαφος. Ο ένας εκ των δύο είναι πολύ σοβαρά και μάλιστα δόθηκε εντολή να ανοίξει η Μονάδα Αναζωογόνησης στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Ο άλλος οδηγός είναι σε καλύτερη κατάσταση.

