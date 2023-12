Αχαΐα

Πάτρα - Σεξουαλική κακοποίηση ασθενούς: Ελεύθερος υπό όρους ο κατηγορούμενος νοσηλευτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους όρους οφείλει να τηρεί ο κατηγορούμενος για να παραμείνει ελεύθερος μέχρι και την τακτική εκδίκαση της υπόθεσης.

-

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά τη απολογία του την Πέμπτη στον ανακριτή, ο 51χρονος νοσηλευτής του Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 23χρονης ασθενούς.

Ο 51χρονος είχε οδηγηθεί, το μεσημέρι της Τρίτης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της κατάχρησης προσώπου σε γενετήσια πράξη.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στον κατηγορούμενο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και του επιβλήθηκαν, ο όρος να εμφανίζεται στο κατά τόπον αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα την 1η και 16η μέρα του καθενός μήνα και η χρηματική εγγύηση των 3.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους - Η νέα διορία

Αθωώθηκε για φόνο μετά από 48 χρόνια στη φυλακή!