Κρήτη: “χτύπησαν” επιχείρηση ζωοτροφών με drone (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό στην Κρήτη, με επιχείρηση να πέφτει θύμα «τυφλού» χτυπήματος.

Τυφλό "χτύπημα" δέχτηκε επιχείρηση ζωοτροφών στην Κρήτη το Σαββατόβραδο καθώς άγνωστοι κατέβασαν με drone εμπρηστικό μηχανισμό μέσα στην επιχείρηση με χρονόμετρα προκειμένου να προκαλέσουν όπως όλα δείχνουν με την πρόθεση των δραστών καταστροφή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Πρόκειται για την επιχείρηση ΒΙΟΖΩΕΛ που οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης κατέγραψαν στη διάρκεια της νύχτα του Σαββάτου ένα drone που κατέβηκε μέσα στην επιχείρηση και απευλευθερώθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτη ύλη και χρονόμετρο που ευτυχώς δεν ανατινάχτηκε.

Το πρωί της Κυριακής ο πρώτος υπάλληλος είδε από μάκρυα ότι στον αύλειο χώρο των εγκαταστάσεων της ΒΙΟΖΩΕΛ αυτή τη φορά στο χωριό Μαργαρίτες βρισκόταν ένα περίεργο μαύρο αντικείμενο.

Πλησίασε και αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό τύπου... μολότοφ!

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές ενώ στο εργοστάσιο στις Μαργαρίτες έφτασε και πυροτεχνουργός από τα Χανιά.

Σύμφωνα με τον πυροτεχνουργό πρόκειται για ερασιτεχνικό εκρηκτικό μηχανισμό καθώς το μπουκάλι περιείχε πετρέλαιο και δεν υπήρχε πυροκροτητής. Για την ανάφλεξή του θα έπρεπε είτε κάποιος να του βάλει φωτιά είτε να αρπάξει πέφτοντας από το drone.

