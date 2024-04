Σάμος

Σάμος: Σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία επιχειρηματία

Για ποιον λόγο ο άνδρας πυροβόλησε τον επιχειρηματία. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Σάμο για την δολοφονία του 75χρονου Λεωνίδα Χατζημιχάλη τον Αύγουστο του 2022.

Ο 47χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 5 Αυγούστου 2022 σε ερημική τοποθεσία κοντά στην περιοχή της Ψιλής Άμμου.

Τον άτυχο άνδρα είχε εντοπίσει στο σημείο ο γιος του, ο οποίος τον αναζητούσε, αφού είχε αργήσει να επιστρέψει στο σπίτι.

Ο 75χρόνος ήταν μόνιμος κάτοικος του Παλαιοκάστρου Σάμου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στην ορεινή περιοχή όπου βρέθηκε το φορτηγό του 75χρονου, με το όχημα να φέρει σημάδι πυροβολισμού στο παρμπρίζ, ενώ το θύμα είχε πυροβοληθεί στην πλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα πήγαινε με φορτηγό σε ένα σημείο στο βουνό και άφηνε λύμματα. Ο δράστης είχε ενοχληθεί πολλές φορές από αυτό το γεγονός και του "εστησε καρτέρι" κρυμμένος σε έναν θάμνο και με το που τον είδε πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπού, που είχε διαπραχθεί βραδινές ώρες της 04-08-2022 στη Σάμο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη σήμερα (30-04-2024) λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Σάμο, με σχετικό ένταλμα δικαστικής Αρχής, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 48χρονος δράστης, βραδινές ώρες της 04-08-2022, σε αγροτική τοποθεσία στη Σάμο, πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο το θύμα και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον χώρο του εγκλήματος και σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Ουσιαστική συνδρομή στις έρευνες παρείχαν, το Τμήμα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου".

