Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιές σε δύο λεωφορεία την ίδια μέρα

Σε τι κατάσταση βρίσκονται, ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες. Πώς και σε ποιο σημείο της διαδρομής ξέσπασε η πυρκαγιά.

Μετά από το αστικό το πρωί, άλλο ένα λεωφορείο, υπεραστικό αυτή τη φορά, τυλίχθηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη λίγες μόλις ώρες αργότερα, και συγκεκριμένα το απόγευμα, την Τρίτη του Πάσχα 07.05 .

Επρόκειτο για λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Νεοχωρούδα – Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου ώρα 17.00, όταν το λεωφορείο διερχόταν από την περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις επιβάτες, αλλά και ο οδηγός.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο, στην περιοχή Νεοχωρούδα του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2024

