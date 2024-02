Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Λαθραία τσιγάρα: εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα ήταν τυλιγμένα σε τόπια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκαν τα εκατοντάδες χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρων. Πώς πιάστηκαν στα πράσα.

-

Τρεις άνδρες – μέλη εγκληματικής οργάνωσης είχαν κρυμμένα μέσα σε τόπια που ήταν καλυμμένα με ύφασμα, σε αποθήκη στην περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, περισσότερα από 300.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία κατασχέθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς. Οι τρεις δράστες εντοπίστηκαν τη στιγμή που φόρτωναν σε φορτηγό όχημα τα τόπια υφάσματος, και με τη χρήση εικονικού τιμολογίου προορίζονταν να μεταφερθούν στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συντονισμένες ενέργειες και η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν χθες (31 Ιανουαρίου 2024) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 3 ημεδαποί άνδρες – μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 35, 50 και 62 ετών, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι άνδρες, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για τον σκοπό αυτό αποθήκευαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων τις οποίες αφού επεξεργάζονταν και έκρυβαν επιμελώς μέσα σε συσκευασίες παραπλανητικών αντικειμένων, εξήγαγαν με διάφορα τεχνάσματα σε χώρες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε αποθήκη που χρησιμοποιούσαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν τη στιγμή που φόρτωναν σε φορτηγό όχημα τόπια υφάσματος, που στο εσωτερικό τους έκρυβαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και με τη χρήση εικονικού τιμολογίου προορίζονταν να μεταφερθούν στη Γαλλία.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 306.770 πακέτα τσιγάρων (δηλαδή 6.135.400 τεμάχια τσιγάρων), που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Το παραπάνω φορτηγό όχημα με επικαθήμενο κατασχέθηκε, καθώς και το εικονικό τιμολόγιο που βρέθηκε μέσα σε αυτό.

Επίσης κατασχέθηκαν:

1 όχημα τύπου κλαρκ,

1 παλετοφόρο,

1 κάμερα ασφαλείας και

1 Ι.Χ.Ε. όχημα.

Τα κατασχεθέντα λαθραία τσιγάρα θα σταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Υπηρεσία, για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί, αλλά και λοιπές επιβαρύνσεις, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: Νέα επεισόδια με κουκουλοφόρους και ΜΑΤ (βίντεο)

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: Σημαντική αύξηση των θανάτων και των κρουσμάτων

Βουλή – Τέμπη: «Λύγισε» ο Παναγιώτης Τερεζάκης